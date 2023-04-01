İyi Parti'ye isabet eden kurşun soruşturmasında, şüphelisi serbest bırakıldı Parti binasında isabet eden kurşuna ilişkin gözaltına alınan şüpheli, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ensonhaber.com

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığında panik anları yaşandı.

İstanbul Merter İş Merkezi'nde bulunan başkanlığa sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrasında ekipler, saldırıyı düzenleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

İstihbarat Şube, Terörle Mücadele Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü arasında oluşturulan özel ekiplerin titiz bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Çalışma sonucunda olayın faili ortaya çıktı.

Failin inşaat bekçisi olduğu öğrenildi

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, dün akşam saatlerinde inşaattan hırsızlık yapmaya çalışan şüpheliyi yakalamaya çalışan inşaat bekçisi M.E.’nin ruhsatlı silahla kovaladığı şüphelilere yönelik ateş ettiği ve kurşunların İyi Parti merkezine isabet ettiği belirlendi.

İnşaat bekçisi M.E., olayda kullandığı ruhsatlı silahı ile beraber yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Serbest bırakıldı

Olayla ilgili bir yeni gelişme daha yaşandı.

Şüpheli, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.