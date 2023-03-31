İyi Parti'ye saldırıyı lanetleyen Ömer Çelik: Akşener'in açıklaması provokatif "Hiçbir provokasyon amacına ulaşamaz" diyen AK Parti Sözcüsü Çelik, parti binasına saldırıyı lanetlerken, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yakışıksız sözlerinin provokatif eylemlere katkı sağladığını vurguladı.

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2023 seçimlerine 44 gün kala, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığında panik anları yaşandı.

İstanbul Merter İş Merkezi'nde bulunan başkanlığa sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrasında ekipler, saldırıyı düzenleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Bir diğer yandan Meral Akşener, parti binasına gelerek açıklama yaptı.

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Akşener, şöyle devam etti;

Sana cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanı böyle konuşmaz. Recep Bey’in tehdidi üzerine partimiz 1. kattan ve 3. kattan kurşunlanmıştır.



‘Sen bu işleri yanlış yapıyorsun bayan’ dendi evim basıldı. Bu defa da beni kendinle uğraştırma denildi. Bugün de partimizin İstanbul İl Başkanlığı 2 yerden kurşunlandı.



Türkiye bir kabile devleti olamaz. Bu ucube sistem üzerinden yönetilemez. Siyasi partilerin seçime 1,5 ay kala korkutulmaya çalışılması kabul edilemez. Biz korkmayız. Bu seçmene yapılan büyük bir hakarettir. Aziz milletim bu ucube sistemin devamı halinde bugün bize, yarın size. Meral Akşener'i korkutacak adam daha anasından doğmadı. Korkmuyorum Recep Bey.

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Ömer Çelik'ten cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayan bir ifade kullanan Akşener'e yanıt çok gecikmedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaşanan silahlı saldırıyı kınarken, Akşener'in bu ifadelerle provokasyona katkı sağladığını vurguladı.

"Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz"

Ömer Çelik şu ifadeleri aktardı;

İyi Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İyi Parti’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz.

"Akşener'in Cumhurbaşkanımıza dönük provokatif dili kınıyoruz"

Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesi önemlidir. Buna karşın Sn Akşener’in bu saldırıdan sonra Sn Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır. Sn Akşener’in Sn Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı yakışıksız ve provokatif dili kınıyoruz.

"Akşener, Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız dil kullanarak provokasyona katkı sağlıyor"

İyi Parti il binasına yapılan saldırının failleri ortaya çıkacaktır. Özellikle seçime giderken tüm provokasyonlara karşı ortak tutum alınması önemlidir. En güçlü iradeyle siyaset kurumuna dönük saldırılara karşı duracağız. Bunun kadar önemli olan ise sorumsuz açıklamalar yaparak provokasyona katkı sağlamamaktır. Sn Akşener doğrudan Sn Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir dil kullanarak maalesef bu saldırıyla amaçlanan provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yapmıştır.

"Bu sorumsuz yaklaşımlarla kimse siyasi rant elde edemez"