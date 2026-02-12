İzmir açıklarında batan göçmen botundan 2 kişi kurtarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ege'de bir facianın önüne geçildi...

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir helikopterin sevk edildiği belirtildi.

HAVA MUHALEFETİNE RAĞMEN BAŞARILI OPERASYON

Açıklamada, “Foça ve Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botu için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterimiz bölgeye intikal ettirildi. Şiddetli rüzgâr, sağanak yağış ve yüksek dalgalı denize rağmen, denizden kurtarılan iki kazazede Ege Üniversitesi Hastanesi acil ekiplerine teslim edilerek görev başarıyla tamamlandı” denildi.

Olaya ilişkin arama-kurtarma çalışmalarının diğer unsurlarla koordineli şekilde yürütüldüğü öğrenildi.