İzmir Barosu'ndan Boğaziçi eylemine destek

Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması sonrası ortalığı karıştırmaya çalışanlar tek tek ortaya çıkıyor.

HDP, CHP, ODTÜ ve LGBT üyelerinin destek verdiği eylemlere İzmir Barosu da yaptığı açıklamayla katıldı.

Protestoyu provoke eden MLKP üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren baro, birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.

PEYGAMBERE HAKARET

Bilindiği üzere İzmir Barosu, daha önce referandum için hazırladığı bir videoda, Hz.Adem ile HZ. Havva'nın yarı çıplak şekilde tasvir edildiği bir karikatürü kullanarak "Eğer Adem 'hayır' diyebilseydi, hepimiz cennette olabilirdik." ifadelerine yer vermişti.

LGBT'YE DESTEK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde, koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı konuşmada, "Eşcinselliği, gayliği, lezbiyenliği" İslam'ın haram kabul ettiğini belirtmiş ve lanetli olduğunu söylemişti.

Bu sözlere ilk kınama, İzmir Barosu'ndan gelmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı protesto VİDEO