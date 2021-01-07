Euro
8.9836
-0.28%
Dolar
7.3122
0.09%
Altın
450.78
-0.01%
Borsa
1.514
0.56%
Bitcoin
280.563
9.81%
EXEN Coin
10.86
-1.98%
15ºC
İstanbul
Puslu güneşli 15 C
    İzmir Barosu'ndan Boğaziçi eylemine destek

    İzmir Barosu'ndan Boğaziçi eylemine destek

    Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör ataması sonrası ortalığı karıştırmaya çalışanlar tek tek ortaya çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 15:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    HDP, CHP, ODTÜ ve LGBT üyelerinin destek verdiği eylemlere İzmir Barosu da yaptığı açıklamayla katıldı.

    Protestoyu provoke eden MLKP üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren baro, birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.

    PEYGAMBERE HAKARET

    Bilindiği üzere İzmir Barosu, daha önce referandum için hazırladığı bir videoda, Hz.Adem ile HZ. Havva'nın yarı çıplak şekilde tasvir edildiği bir karikatürü kullanarak "Eğer Adem 'hayır' diyebilseydi, hepimiz cennette olabilirdik." ifadelerine yer vermişti.

    İzmir Barosu ndan Boğaziçi eylemine destek #1

    LGBT'YE DESTEK

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde, koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı konuşmada, "Eşcinselliği, gayliği, lezbiyenliği" İslam'ın haram kabul ettiğini belirtmiş ve lanetli olduğunu söylemişti.

    Bu sözlere ilk kınama, İzmir Barosu'ndan gelmişti.

    Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı protesto VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir