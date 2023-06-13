İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili ve CHP'li üyeler arasında gerginlik yaşandı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin haziran ayı olağan meclis oturumunda AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında ‘bavul’ gerginliği yaşandı. Meclis üyeleri arasında yaşanan itiş kakış partililerin araya girmesiyle son buldu.

İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi haziran ayı olağan meclis toplantısı, Kültürpark Fuar Alanı'nda Meclis Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında yapıldı.

Toplantıda AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

Toplantıda gündem dışı söz alan AK Partili Meclis Üyesi Yusuf Demircioğlu, kürsüye valizle çıktı.

Valiz göndermesi tartışmanın fitilini ateşledi

Kürsüye bavulla çıkan ve bavulda yer alan malzemeleri çıkaran AK Partili Meclis Üyesi Yusuf Demircioğlu, “Size hediye getirdik. Patates soğan defalarca hediye ettiniz, ben de bunları hediye ediyorum. Valizin içinde büyüteç var hala seçim sonucunu görmeyenler için. Hala ben görmedim, duymadım, sonuçları hazmedemedim diyenler için soda var, hazımsızlığa iyi gelir.” diye konuştu.

Demircilioğlu’nun bu sözlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, zabıtalardan valizi dışarı çıkarmalarını istedi.

İki parti üyeleri arasında gerginlik yaşandı

Zabıtaların valizi dışarı çıkarmasına engel olan AK Partili meclis üyeleri ve CHP'li meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı.

Bu sırada CHP'li bir meclis üyesi, dengesini kaybederek yere düştü.

Diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı ve kalan bölümde meclis oturumuna devam edildi.