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Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğa ve çevre sağlığını korumak amacıyla yaptığı denetimleri sürdürüyor.

Yurdun dört bir yanında kapsamlı çalışmalarını sürdüren bakanlık ekipleri, hem halk sağlığını hem de çevreyi tehdit eden ihlalleri tek tek tespit ediyor.

Bu kapsamda çevre kirliliği ihbarlarının yüksek olduğu İzmir'de bir dizi denetim daha gerçekleştirildi.

VAHŞİ ÇÖP DEPOLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda Tire ilçesinde bağlı ormanlık alanda denetim yapan ekipleri Karateke mevkiinde vahşi çöp depolandığını tespit etti.

Tespitin ardından olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne idari para cezası uygulandı.

3 MİLYON 739 BİN TL CEZA UYGULANDI

Bakanlık, denetime ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince İzmir’in Tire ilçesinde yapılan denetlemeler sonucu Karateke mevkiinde açık alanda vahşi çöp depolama yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanununa istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uygulanmış, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."