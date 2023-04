İzmir kentsel dönüşüme girdi! CHP Belediyesi TOKİ konutlarına engel oldu

İHA

Türkiye depremlerle mücadele ediyor...

Kahramanmaraş merkezli depremler yönetmeliklere uyulmadan yapılan evlerin ardından 50 binden fazla can aldı.

Diğer kentlerde de olası deprem hazırlıkları için kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı.

Öte yandan deprem bölgesinde binlerce TOKİ konutu ise hasar almadı.

Bir deprem bölgesi olan İzmir'in Karabağlar ilçesinde de 2019 yılında TOKİ acil kentsel dönüşüm ilan ettiği bölgede kuralar çekildi ve şanslı 750 kişi belirlendi.

TOKİ tarafından yapılmak istenen konutlar, CHP'li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nin açtığı davalar nedeniyle bitirilemeyen proje haline dönüştü.

İzmir’den Ankara’ya gelen ve aralarında şehit ailelerinin de bulunduğu mağdur vatandaşlar, duruma CHP Genel Merkezi önünde tepki gösterdi.

Seslerini duyurmak için CHP Genel Merkezi önüne gelen vatandaşlar, "Bizleri deprem enkazında kalınca mı duyacaksınız" yazılı pankartlar astı.

Hak sahiplerinin arasında engelli, şehit ve gazi yakınlarının da olduğunu söyleyen mağdur Alişan İnal isimli vatandaş şu şekilde konuştu:

Eğer davalar açılmamış olsa TOKİ’nin vatandaşlara vadettiği konutlarını 243 bin ile 300 bin lira arasında alma imkanlarının olacağını söyleyen İnal, şimdi evlerin yapılmasına başlansa bile peşinatı yatırma güçlerinin olmadığını belirtti.

İnal şunları konuştu:

İş şu an normal seviyede ilerleseydi TOKİ’nin bize vadettiği 243 bin ile 300 bin lira arasındaki evlerimize geçmiş olacaktık. Evlerimiz hazır olacaktı ama şu an ki şartlarda evlerimiz şu an başlasa bile milyonlar konuşuluyor.



TOKİ yüzde 10’luk peşinatı ön koşul yapıyor. 1 milyonluk evin peşinatı 100 bin lira yapıyor. Hiçbir hak sahibinin 100 bin Türk lirası yok.