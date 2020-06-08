İzmir Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor

İzmir'de Kordonboyu'na akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak halaylı parti yaptı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet, harekete geçti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılmasıyla İzmir'de vatandaşlar, deniz kenarına akın etti.

KORONAVİRÜS UNUTULDU, BİRLİKTE ŞARKILAR SÖYLENİP DANS EDİLDİ

Şehrin hemen her noktasını dolduran İzmirlilerin en fazla tercih ettiği bölge ise Kordonboyu oldu.

Akşamüstü saatlerinde başlayan insan yoğunluğu gecenin geç saatlerine kadar sürerken, sosyal mesafe kuralının büyük oranda hiçe sayıldığı Kordonboyu'na gelen bazı vatandaşlar, birlikte şarkılar söyleyip dans etti. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken, birçok vatandaşın maske de takmadığı görüldü.

GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

O görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından polis, harekete geçti. Aynı görüntülerin tekrar yaşanmaması için ihlal yapanların belirlenmesi amacıyla görüntüler incelemeye alındı.

Öte yandan hafta sonu yoğunluğun ardından bugün balık avlayan vatandaşlar da hafta sonuna benzer görüntüler sergiledi. Yan yana balık avlayan İzmirlilerin büyük çoğunluğunda da maskeye rastlanmadı.

Kordonboyu'nda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken, geçtiğimiz ay İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çizilen sosyal mesafe çemberlerinin de silinmeye başladığı görüldü.

2.5 metrelik alanlarla 4 metre çapındaki çemberlerin büyük oradan silindiği de gözler önüne serildi. Çemberler, sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla çizilmişti.