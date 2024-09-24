İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

AA

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELLER TESPİT EDİLDİ

Veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt üyelerine dair itirafçı ifadesi ve ardışık aranma gibi delillerle şüpheliler tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 1 sivil memur ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

15 GÖZALTI

Jandarma ve polis ekiplerince 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)