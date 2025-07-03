İzmir Valisi son durumu açıkladı: Yangın otobanın olduğu noktada sıkıştırıldı

Türkiye'nin yeşil ciğerleri alevlere teslim olurken, yangının son adresi İzmir oldu.

İzmir'in Çeşme ilçesi ıIdır Mahallesi’nde dün başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı.

Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başlarken, yangın otoyolu sardı.

OTOYOL VE BAZI YOLLARIN TRAFİĞE KAPATILDIĞI BİLDİRİLDİ

Yangının etkisi, sadece ağaçlık alanlarla sınırlı kalmadı. İzmir-Çeşme Otoyolu'nu da adeta alevler sardı.

Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yollar ulaşıma kapatıldı.

Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla istikametinde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı bölgelerinde araç geçişlerine izin verilmiyor.

BÖLGEDEKİ ULAŞIM FELÇ OLDU

Çeşme’ye ulaşım, İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahları üzerinden sağlanıyor.

Yangının yollara sıçraması, bölgedeki ulaşımı felç ederken, ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor.

İZMİR VALİSİ SON DURUMU AÇIKLADI

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ve Ödemiş’te devam eden yangınlara ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu.

Yangının kontrol altına alındığı bilgisini çok kısa sürede vereceklerinin altını çizen Vali Elban, yangın otobanın olduğu noktada sıkıştırıldığı duyurdu.

"SAATTE 85 KİLOMETREYE ULAŞAN RÜZGARIN ETKİSİYLE YANGIN ÇOK HIZLI YAYILIYOR

Vali Elban yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Aktif olarak arkadaşlarımız burada hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Saatte 85 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle yangın hem çok hızlı yayılıyor, hem düzensiz rüzgar estiği için sürekli yön değiştiriyor. Dolayısıyla da havadan ve karadan müdahale konusunda hem hızlı yayıldığı hem de hızlı yön değiştirdiği için mücadeleyi ciddi manada zorluyor.

"YANGIN, OTOBANIN OLDUĞU BÖLGEYE SIKIŞTIRILMIŞ DURUMDA"

Hem havadan hem karadan tüm arkadaşlarımızın yoğun çabasıyla yangın, otobanın olduğu bu bölgeye sıkıştırılmış durumda. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde yangının artık kontrol altına alındığıyla ilgili haberi vermeyi planlıyoruz.



Bulunduğumuz alanda otoban da trafiğe kapatılmış durumda. Zannediyorum çok kısa bir süre içerisinde otobanı da artık trafiğe açacağız. Artık görüş alanı da yavaş yavaş açılmaya başladı. Bu alana yakın yerdeki yangın da yavaş yavaş baskılanıyor. Dolayısıyla kısa süre içerisinde buradaki yolu da trafiğe açmayı planlıyoruz.

"İNSAN KAYNAKLI YA DA SABOTAJDAN KAYNAKLI BİR YANGINIMIZ YOK"

9 uçak ve 22 helikopterle hem Çeşme yangınımıza hem de aktif olarak devam eden Ödemiş yangınımıza müdahalemiz devam ediyor. Karadan da yangınla ilgili mücadelemiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor.



İnsan kaynaklı ya da sabotajdan kaynaklı bir yangınımız yok. Çeşme, Ödemiş, Seferihisar ve Foça’daki yangımız elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda.

"MAALESEF AMCAMIZIN DUMANDAN ETKİLENEREK VEFAT ETTİĞİNİ GÖRDÜK"

Ailesi, 81 yaşında bir yaşlı amcamızı, kendisi de çıkaramadan o yangın yerinden uzaklaştığı için biz, 37 vatandaşımızı tahliye ettikten sonra o eve vardığımızda maalesef amcamızın dumandan etkilenerek vefat ettiğini gördük. Kendisine de Allah’tan rahmet diliyoruz.



Ödemiş’teki yangımız da henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak o yangınla ilgili de bir noktaya iyice baskılanmış durumda. İnşallah orada da havadan ve karadan yapılan müdahalelerle en kısa sürede onunla ilgili de sizlere iyi haber vermeyi bekliyoruz

NE OLMUŞTU

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangın, dün saat 13.30 sıralarında Ildır Mahallesi yakınlarındaki bir tarım arazisinde başladı.

Alevler kısa süre içerisinde zeytin ağaçlarının da olduğu makilik ve ormanlık alanlara sıçrarken, TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ayrıca, yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Öte yandan, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda da dün yangın çıktı.

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.