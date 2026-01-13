Abone ol: Google News

İzmir'de 1 ton 625 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

Ali Yerlikaya, İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5.5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği değerlendirilen 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 09:07
  • İzmir'de jandarma, 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirdi.
  • Ali Yerlikaya, bu miktardan 5,5 milyon hap üretilebileceğini belirtti.
  • Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve bir imalathane deşifre edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi. 

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiğini belirterek bu ham madde ile 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebildiğinin değerlendirildiğini kaydetti.

2 şüphelinin operasyonda gözaltına alındığını da vurgulayan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi: 

"HAPLARIN İNSANLARA ARZ EDİLMESİNİ ENGELLEDİK"

"Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

"İMALATHANE DEŞİFRE EDİLDİ"

Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi.

6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg ham madde ele geçirildi."

