İzmir'de 1 ton 625 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

- İzmir'de jandarma, 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirdi.
- Ali Yerlikaya, bu miktardan 5,5 milyon hap üretilebileceğini belirtti.
- Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve bir imalathane deşifre edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiğini belirterek bu ham madde ile 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebildiğinin değerlendirildiğini kaydetti.
2 şüphelinin operasyonda gözaltına alındığını da vurgulayan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:
"HAPLARIN İNSANLARA ARZ EDİLMESİNİ ENGELLEDİK"
"Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.
"İMALATHANE DEŞİFRE EDİLDİ"
Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi.
6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg ham madde ele geçirildi."