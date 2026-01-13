İzmir'de 1 ton 625 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiğini belirterek bu ham madde ile 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebildiğinin değerlendirildiğini kaydetti.

2 şüphelinin operasyonda gözaltına alındığını da vurgulayan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"HAPLARIN İNSANLARA ARZ EDİLMESİNİ ENGELLEDİK"

"Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

"İMALATHANE DEŞİFRE EDİLDİ"

Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi.

6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg ham madde ele geçirildi."