Düzensiz göçle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kalkan-9 operasyonuna ilişkin bilgi verdi.
16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı
Yerlikaya, İzmir'de 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmenin yakalandığını, bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.
Evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin liraL para cezası uygulandığını açıkladı.
"İnsan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz"
Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını şu şekilde paylaştı:
Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce;
- 5 tim çevik, 20 motorize ekip,
- 2 tim özel harekat ve
- 182 personelin katılımıyla
20 ayrı adrese düzenlenen Kalkan-9 operasyonuyla 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ele geçirildi.
Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz.
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