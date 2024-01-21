İzmir'de 11 göçmen kaçakçısı ile 92 düzensiz göçmen yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmenin yakalandığını, bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Düzensiz göçle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kalkan-9 operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı

Yerlikaya, İzmir'de 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmenin yakalandığını, bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin liraL para cezası uygulandığını açıkladı.

"İnsan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz"

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını şu şekilde paylaştı: