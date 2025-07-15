İzmir'de 15 Temmuz gecesi darbedilen emekli müezzin, yaşadıklarını anlattı

Müezzin Mehmet Kuzgun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İzmir'in Narlıdere ilçesinde sela okuduğu için saldırıya uğradı.

Kutlu Yalvaç Camisi'nde görev yaptığı dönemde sela okuduğu sırada darbedilen müezzin Kuzgun, emekli olduktan sonra memleketi Manisa'ya yerleşti ve o gece yaşadıklarını anlattı.

"HABER ALIR ALMAZ CAMİYE GİTTİM"

Devlet Övünç Madalyası ile gazilik beratı sahibi Kuzgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, darbe girişimini haber alır almaz camiye giderek sela okumaya başladığını söyledi.

"BANA DEĞİL BÜTÜN MİLLETE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

Halkı darbe girişimine karşı sokağa çağırmak amacıyla sela verdiğini belirten Kuzgun, şunları kaydetti:

Canla başla bu milletin yanında yer aldık. Selayı verdikten sonra iki kadın ve bir erkek camiye geldi. 'Ne için sela veriyorsun?' diye sordular. Ben de 'Memlekette darbe var, biz de halkı sokağa davet ediyoruz.' dedim.



Kadınlardan biri elindeki kaldırım taşıyla bana vurdu, erkek olan ise yumruk attı. O saldırı sonrası bir ay yatakta yattım. Olay sırasında camiye de zarar verildi.



Caminin camlarını kırdılar. Cami, Allah'ın evidir. Bu saldırı sadece bana değil, bütün millete yapılmış bir saldırıdır.



Elimizden geldiğince selalarımızla darbecilere karşı durduk. Ne kadar darbedilsek de kanımızın son damlasına kadar vatanımızı korumaya hazırız.