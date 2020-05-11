İzmir'de 4 saatlik izinde ayakkabı boyamaya çıktı

65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde boya sandığı ile sokağa çıkan ayakkabı boyacısı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

İzmir'in Tire ilçesinde ayakkabı boyacılığı ve davulculuk yapan 82 yaşındaki Kadir Kayak, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır evden çıkamıyordu.

Kayak, dün 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde ise boya sandığını alıp, işe koyuldu.

Kayak’ın boya sandığı başında çekilen görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.

"AKMASA DA DAMLAR DEDİM AMA İŞ OLMADI"

Kayak’ın, kızı Nurgül Kavak ve alzheimer hastası eşi ile yaşadığı öğrenildi. Kendisini çeken vatandaşla konuşan Kayak, “2 aydır evdeyim. Bu işi 60 yıldır yapıyorum. Ramazan’da davul çalarım, düğünlerde davul çalarım, boyacılık yaparım. Bugün de akmasa da damlar dedim ama iş olmadı." dedi.

4 saatlik izinde ayakkabı boyamaya çıktı İZLE

"SAĞLIKÇILARIN DEDİKLERİNİ YAPALIM"

"Devlet yardımlarıyla da geçiniyoruz." diyen Kayak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kurallara uyduktan sonra bu hastalık bir şey yapmaz. Kurallara uyalım, başımızdaki büyüklerin ve sağlıkçıların dediklerini yapalım. İnşallah bu hastalık biter.”





"BABAMI EVDE TUTAMADIM"

Kadir Kayak’ın kızı Nurgül Kavak da “Belediyemiz her zaman anneme, bana, babama yardım etti. Biz evde üç kişi yaşıyoruz. Gelip bakıyorlar. Annemin bezi, yemeğimiz ekmeğimiz, hatta elektriğimize kadar indirim yapıldı. Babamı ben çıkarmak istemedim ama o çıkmak istedi. Bize kimse bakmıyor değil. Yaşlılarımız sıkılıyor, babamı evde tutamadım dün. Babam kendi istedi dışarı çıkmayı. Biz dolaşmaya gitti sanıyoruz, gitmiş sandığını almış oturmuş.” ifadelerini kullandı.