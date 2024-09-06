İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçiren 10 kişi tahliye edildi İzmir Limanı'na demirleyen USS Wrap'ta görev yapan bir askerin başına çuval geçirererek eylem yapan 10 kişinin tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi.

ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi.

ABD ASKERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİLER

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askerinin başına çuval geçirdi.

Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alındı.

10'U TUTUKLANDI

15 TGB üyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınmış, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık sorgusu sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan TGB üyelerinden 10'u tutuklanmış, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

USS WASP'ta görev yapan ABD askerinin kafasına çuval geçiren ve tutuklanan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) mensupları hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.

TGB'nin Twitter (X) sayfasından yapılan paylaşımda, "Amerikan askerinin başına çuval geçirdiği için tutuklanan 10 arkadaşımız için tahliye kararı çıktı" ifadelerine yer verildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında TGB üyesi 2’si kadın, 13’ü erkek 15 kişilik grubun ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ TEŞEKKÜR ETTİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İzmir'de Amerikalı askeri personelin uğradığı saldırıda hızlı müdahalede bulunulması ve olayla ilgili soruşturma başlatılmasından dolayı Türk makamlarına teşekkür etti.

Büyükelçiliğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "USS Wasp’ta görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.