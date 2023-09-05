İzmir'de askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlara operasyon: 9 kişi yakalandı FETÖ silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasında askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AA

Güvenlik güçlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi hız kesmeden sürüyor...

Bu çerçevede yurt genelinde ve sınır ötesinde teröre geçit verilmiyor.

Yapılan çalışmalarla emniyet güçleri, örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve devletin tüm kurumlarına sızan şüphelilerinin izini sürüyor.

Öğrencilerden sorumlu mahrem imamlara operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca bu kapsamda soruşturma başlatıldı.

Eş zamanlı operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının askerlerden veya askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imamlara yönelik saat 01.00 itibariyle eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı.

9 şüpheli yalakandı

Operasyon dahilinde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü-kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, HTS kayıtları, itirafçı beyanları, Bank Asya hesap hareketleri gibi delil-deliller bulunan ve haklarında gözaltı kararı olan 9 şüpheli operasyon neticesinde kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.