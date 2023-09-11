İzmir'de Atatürk anıtına spreyi saldırı! 1 kişi tutuklandı Kemalpaşa ilçesindeki Atatürk anıtına yapılan sprey boyalı saldırıdan sonra kimliği tespit edilen 16 yaşındaki Y.İ. tutuklandı.

DHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde skandal bir olay yaşandı.

İlçedeki Atatürk anıtının rölyefi, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül gecesi, sprey boyalı saldırıya uğradı.

Hem rölyef hem büst boyandı

Anıtın duvarlarına 'Boş yapma Atatürk' ve hakaret içerikli sözler yazılırken, rölyefteki Atatürk kabartmasının yüzü de kırmızı boya ile boyandı.

Anıttaki Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır', 'Bütün hayatımda sevinçle geçirdiğim bir gece vardır. O gece; ordumuzun İzmir'e girdiği günün burada geçirdiğim gecesidir' sözleri ise siyah boya ile karalandı.

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri de anıttaki boyaları temizledi.

Saldırgan tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin 16 yaşındaki Y.İ. olduğunu belirledi.

Y.İ.’nin dün adresine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan Y.İ., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)