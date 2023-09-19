İzmir'de baraja düşen helikopterdeki son kişinin de cesedi çıkarıldı Orman yangınına müdahale ederken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterdeki 4 kişi kayboldu. 1 kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 2 kişi hayatını kaybetti. Ekipler aranan son kişinin cansız bedenine ise enkazda ulaştı.

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İHA

İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü orman yangını çıktı.

Yangına müdahale için harekete geçen helikopter, su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştü. Kaza sonucunda mürettebattan 4 kişi kayboldu.

Olayın ardından Kırgızistan uyruklu İsabekov Erkinbek, kendi imkanları ile kıyıya çıktı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Dün gerçekleştirilen çalışmalarda da, mürettebattan İanshanlo Lamzar ve Oleg Agaev'in cansız bedenleri enkazdan çıkartıldı.

Türk vatandaşının cesedine ulaşıldı

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, helikopter mürettebatından aranan son kişi olan Türk vatandaşı Mehmet Akif Tutuk'un cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığı öğrenildi.

"Arama çalışmaları sonlanmıştır"

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Menderes ilçesi Keler Mahallesi’nde Tahtalı Barajı’na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli personeli arama kurtarma çalışmalarında 19.09.2023 günü 06.50 itibarıyla son kişi olan Türk mürettebatın cansız bedenine de ulaşılmış, böylece baraj gölündeki 3 mürettebatın tamamının cesedine ulaşılmıştır. Arama çalışmaları sonlandırılmıştır. Cenaze, otopsi işlemleri için Menderes Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)