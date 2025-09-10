İzmir'de CHP'li yöneticilere dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma

Adı şaibeli kurultaylar, yolsuzluklar, rüşvetlerle anılan CHP'de her gün yeni bir kriz çıkıyor..

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması ve 15 Eylül'de yapılacak kurultay davasından çıkacak kararı bekleyen partide yeni bir skandal yaşandı..

CHP'Lİ YÖNETİCİLERE DOLANDIRICILIK SORUŞTURMASI

Bornova ilçesinde CHP üyesi ve delegesi Recep Solugan, meclis üyesi olabilmek için CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın'ın, "bağış" adı altında 2024'ün Şubat ayında kendisinden para aldığını ileri sürerek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

"MAKBUZ VERMEKTEN KAÇINMIŞTIR"

Şikayet dilekçesinde, Çağın'la geçen yıl şubat ayında bir araçta buluştuklarını savunan Solugan, "Zeki Çağın'a elden 50 bin lira ödeme yapılmıştır. Zeki Çağın, talep ettiği bu meblağı teslim almasına rağmen tarafıma herhangi bir makbuz vermemiştir. Daha sonra sürekli oyalayarak ödeme ile ilgili makbuz vermekten kaçınmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine de şikayet başvurusu yapan Solugan'ın iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağın ve Çapın hakkında soruşturma başlattı.