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    İzmir'de depremde hasar alan minare gün aydınlanınca ortaya çıktı

    Gece yarısı meydana gelen depremin yarattığı sarsıntı nedeniyle Konak'taki Selahattinoğlu Camii’nin minaresi yıkıldı. Depremin ardından ortaya çıkan hasar, gün aydınlanınca havadan görüntülendi.
    • 04.11.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 08:56
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    İzmir'de depremde hasar alan minare gün aydınlanınca ortaya çıktı

    İzmir halkını gece yarısı uykusundan uyandıran 4.9 büyüklüğündeki deprem büyük bir paniğe sebep oldu.

    İzmirlileri uykusundan uyandıran deprem sebebiyle bazı vatandaşlar tedirgin olduğu için geceyi sokakta geçirdi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez Buca ilçesinde saat 03.29’da 4,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonucu bir camide hasar meydana geldi.

    Günün ilk ışıklarıyla beraber cami hasarı ortaya çıktı

    Depremin yarattığı sarsıntı nedeniyle Konak ilçesindeki Selahattinoğlu Camii’nin minaresi yıkılırken, yıkılan minarenin hasarı sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

    "3 vatandaşımız atlamak suretiyle yaralandı"

    İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan depremin ardından hemen İzmir’e geldi. Soylu; "3 vatandaşımız atlamak suretiyle yaralandı. Birisinin durumu ağır. Şu anda müdahalesi yapılıyor. Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu. Buca’ya da geçeceğiz. Allah’a şükür can kaybı yok ama yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar, bir takım hasarlar söz konusu. Bu konuda tespit yapacağız." sözlerine yer verdi.

    İzmir de depremde hasar alan minare gün aydınlanınca ortaya çıktı #1

    İzmir de depremde hasar alan minare gün aydınlanınca ortaya çıktı #2

    İzmir de depremde hasar alan minare gün aydınlanınca ortaya çıktı #3

    İzmir de depremde hasar alan minare gün aydınlanınca ortaya çıktı #4

    İzmir de depremde hasar alan minare gün aydınlanınca ortaya çıktı #5


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