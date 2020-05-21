İzmir'de ezan soruşturmasında 1 kişi gözaltına alındı

İzmir'de minarelerden Çav Bella şarkısının çalınmasını sosyal medyada öven Banu Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'de ezan sistemine girilerek kentteki tüm camilerden Çav Bella şarkısı çalınmıştı.

Türkiye'nin gündemine oturan bu alçak girişimin ardından polis ekipleri harekete geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek kentte bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Banu Ö'nün gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Ö, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alındığı ve bu kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden dün müzik yayını yapılmıştı. Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İzmir'de cami hoparlöründen 'Çav Bella' çalındı VİDEO

SİSTEME NASIL SIZILDI

Ezan sisteminden müzik yayınının yapıldığına ilişkin İzmir Müftlüğü'nden de açıklama geldi.

İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, yayını yapan art niyetli kişilerin kim olduklarını bilemediklerini belirterek, "Maalesef, telsiz sistemiyle çalışan merkezi sistemimizin frekansına şifreyi kırmak suretiyle girilip profesyonelce yapılan bir saldırıyla karşı karşıya kaldık" dedi.