Euro
8.9964
-0.04%
Dolar
7.4147
0.14%
Altın
442.23
0.1%
Borsa
1.518
-1.45%
Bitcoin
235.802
-2.90%
EXEN Coin
18.26
-2.87%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 35 şüpheli gözaltında

    İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda, aralarında firari eski emniyet müdürünün de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 26.01.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 35 şüpheli gözaltında

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak için tedbir uyguladıklarını belirledi.

    ÖRGÜT FAALİYETLERİNE HÜCRE EVLERİNDE DEVAM EDİYORLARDI

    Şüphelilerin örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "temiz" olarak adlandırdıkları, örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizlenen hücre evlerinde barındıklarını tespit eden ekipler, örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon ViDEO

    FİRARİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ DE GÖZALTINA ALINDI

    İzmir'deki 35 adrese düzenlenen operasyonda aralarında sahte kimlik gösteren firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer ile haklarında yakalama kararları bulunan, meslekten ihraç edilmiş hakim, asker ve emniyet mensuplarının da olduğu toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.

    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik, nakit para ve dijital materyal ele geçirildi.

    İzmir de FETÖ nün hücre evlerine operasyon: 35 şüpheli gözaltında #1

    İzmir de FETÖ nün hücre evlerine operasyon: 35 şüpheli gözaltında #2

    İzmir de FETÖ nün hücre evlerine operasyon: 35 şüpheli gözaltında #3

    İzmir de FETÖ nün hücre evlerine operasyon: 35 şüpheli gözaltında #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir