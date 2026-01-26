İzmir'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti: Yollar göle döndü

- İzmir'de akşam bastıran sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
- Trafik durma noktasına geldi, ağaçlar devrildi ve su baskınları yaşandı.
- Özellikle Buca'da altyapı sorunları nedeniyle yollar suyla doldu.
İzmir genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran gökyüzü hareketliliği, kısa sürede şiddetli fırtına ve sağanağa dönüştü.
Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yoğunlaşan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
BUCA'DA SOKAKLAR YİNE GÖL OLDU
Altyapı sorunlarının kronikleştiği Buca ilçesinde ise sağanak yağışla birlikte caddeler kısa sürede suyla doldu.
Yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekerken, rögarların taşması sonucu birçok sokakta göletler oluştu.
Sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.
Trafik kilitlendi, araçlar otoparklarda mahsur kaldı.
OTOPARKLARDA ARAÇ KUYRUKLARI
Yağışın iş çıkış saatine denk gelmesi, İzmir trafiğini adeta kilitledi; ana arterlerde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları oluştu. Aksayan trafik ve su birikintileri nedeniyle birçok sürücü otomobilleriyle otoparklardan çıkış yapamayarak mahsur kaldı.