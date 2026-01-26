İzmir'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti: Yollar göle döndü İzmir’de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve şiddetli fırtına, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. İş çıkış saatine denk gelen yağış nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, devrilen ağaçlar ve su baskınları aksamalara yol açtı.

Göster Hızlı Özet İzmir'de akşam bastıran sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Trafik durma noktasına geldi, ağaçlar devrildi ve su baskınları yaşandı.

Özellikle Buca'da altyapı sorunları nedeniyle yollar suyla doldu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İzmir genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran gökyüzü hareketliliği, kısa sürede şiddetli fırtına ve sağanağa dönüştü. Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yoğunlaşan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. BUCA'DA SOKAKLAR YİNE GÖL OLDU Altyapı sorunlarının kronikleştiği Buca ilçesinde ise sağanak yağışla birlikte caddeler kısa sürede suyla doldu. Yayalar kaldırımlarda yürümekte güçlük çekerken, rögarların taşması sonucu birçok sokakta göletler oluştu. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı. Trafik kilitlendi, araçlar otoparklarda mahsur kaldı. OTOPARKLARDA ARAÇ KUYRUKLARI Yağışın iş çıkış saatine denk gelmesi, İzmir trafiğini adeta kilitledi; ana arterlerde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları oluştu. Aksayan trafik ve su birikintileri nedeniyle birçok sürücü otomobilleriyle otoparklardan çıkış yapamayarak mahsur kaldı. Gündem Haberleri Yılmaz Tunç, Katar'da düzenlenen Doha Hukuk Forumu'na katıldı

Hakkari'de termometreler eksi 20 dereceyi gördü

Konya’nın gelişen raylı sistem yolculuğunda önemli bir adım daha: Temeller atıldı