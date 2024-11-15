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DHA

Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da, sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış; 13'ü tutuklanmış, 6'sının dosyası ayrılmıştı.

Sanıklar davanın ikinci duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı.

11 SANIĞIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Açıklanan ara kararda 13 sanıktan 11'inin tutukluluğunun devamına karar verildi.

İZSU DAİRE BAŞKANI İLE ŞUBE MÜDÜRÜ TAHLİYE EDİLDİ

İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda şube müdürü tutuklu sanık Ömer Karabilgin ve İZSU'da Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç, devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrıldı ve tahliye edildi.

ZİNCİRLEME KUSUR

Olayla ilgili 5 kişilik bilirkişi heyetinin tuttuğu raporda, olayın gerçekleşmesinde Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı belirlendi. Raporda olayın öngörülebilir ve önlenebilir olduğu, kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı değerlendirildi.

Buna göre, olayın gerçekleşmesinde, öngörülemeyecek ve önlenemeyecek olan herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı kanaatine varıldı. Olaya birtakım ihmaller ve teknik kusurlar silsilesi ile Deniz ve Öktemay dışında gelişen zincirleme kusur unsurlarının sebep olduğu tespit edildi.

Bilirkişi raporunda, söz konusu olayın gerçekleştiği yerde iki kurumun da koruyucu ve önleyici tedbirler almadığı belirlendi.

CEZALAR YARI ORANDA ARTIRILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmasını tamamladı. İddianamede; İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrik Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Suçun bilinçli taksir nedeniyle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın, yarı oranında artırılarak 22,5'ar yıla çıkarılması talep edildi.

'ADALET MÜMKÜN TEMELİ' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar yargılanmaya başlandı. Davanın önceki gün görülmeye başlanan 2'nci duruşmasına, bugünkü 3'üncü oturumla devam edildi. Bugünkü duruşmada mahkeme başkanı, ara kararını açıkladı.

Mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11'inin tutukluluğuna devamına karar verdi. Bu sırada bir sanık yakını, "Adalet mülkün temeli" diye bağırarak karara tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, tarafları salondan çıkardı.

İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda şube müdürü tutuklu sanık Ömer Karabilgin ile İZSU'da Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç, devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrıldı ve tahliye edildi.

ADLİ KONTROL KARARLARI KALDIRILDI

Ayrıca tutuksuz sanıklar Ali Hıdır Köseoğlu, Serdar Sadi, Gürkan Erdoğan ve Ezgi Nazaroğlu hakkında da devlet memuru olmaları gerekçesiyle izin alınması için dosyalarının ayrılmasına, izin alındıktan sonra soruşturmalarının devam etmesine, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verildi.

İnanç Öktemay'ın yeğeni Berfin Öktemay'ın davaya katılma talebinin reddine, Demircan A.Ş.'nin yetkilisi Cenan Demircan hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturma açılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazı yazılmasına karar verildi.

YENİ KEŞİF YAPILACAK

6 Ocak tarihinde bölgede keşif işlemlerinin yapılmasına ve o tarihe kadar delillerin karartılmaması ve gerekli önlemlerin alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon'a (Aykome) yazı yazılmasına, yurt dışında olması nedeniyle dinlenemeyen 1 tanığın olay mahallinde dinlenmesine, Özge Ceren Deniz'in öldüğünde nereye bastığının tespiti için bilirkişi raporunun hazırlanmasına karar verdi.

Tutuksuz sanıklardan Deniz Sural, Gürsel Arıcı, Tahsin Erdoğan, Abdülkadir Satık, Alper Doğan, Koray Arif hakkında adli kontrol şartının kaldırılmasına ve yurt dışı yasağı konulmasına da karar verildi.