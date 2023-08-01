İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
İsveç konusu Türkiye gündeminde uzun zamandır önemli konu başlıkları arasında yer alıyor.
NATO'ya üyelik süreci ve İsveç'te gerçekleştirilen provakatif eylemlerle birlikte İsveç, kamuoyunu sıklıkla meşgul etti.
Bu sefer ise İsveç konusu son dakika gündemiyle kamuoyuna yansıdı.
İsveç Konsolosluğu'na saldırı
İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'na saldırı düzenlendi.
Bir Türk çalışan yaralandı
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bina önünde zihinsel engelli Z.Ö'nün silahlı saldırısı sonucu Emine T. yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan kadın, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli gözaltına alındı
Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen şüpheli Z.Ö. suç aleti tabanca ile gözaltına alındı.
Kadının Alsancak'ta bulunan İsveç Fahri Konsolosluğunda sekreter olarak çalıştığı belirtildi.
Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.
Valilikten açıklama geldi
Konak'taki İsveç Konsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı.
"Olayın faili gözaltına alındı"
Valilik tarafından yapılan çıklamada şu ifadeler yer aldı:
İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.
Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.