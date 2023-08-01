İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk kadın ağır yaralandı.

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İsveç konusu Türkiye gündeminde uzun zamandır önemli konu başlıkları arasında yer alıyor.

NATO'ya üyelik süreci ve İsveç'te gerçekleştirilen provakatif eylemlerle birlikte İsveç, kamuoyunu sıklıkla meşgul etti.

Bu sefer ise İsveç konusu son dakika gündemiyle kamuoyuna yansıdı.

İsveç Konsolosluğu'na saldırı

İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'na saldırı düzenlendi.

Bir Türk çalışan yaralandı

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bina önünde zihinsel engelli Z.Ö'nün silahlı saldırısı sonucu Emine T. yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan kadın, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli gözaltına alındı

Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen şüpheli Z.Ö. suç aleti tabanca ile gözaltına alındı.

Kadının Alsancak'ta bulunan İsveç Fahri Konsolosluğunda sekreter olarak çalıştığı belirtildi.

Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Valilikten açıklama geldi

Konak'taki İsveç Konsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı.

"Olayın faili gözaltına alındı"

Valilik tarafından yapılan çıklamada şu ifadeler yer aldı: