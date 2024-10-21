İzmir'de kaçak göçmen operasyonu: 40 göçmen yakalandı

DHA

Güvenlik güçlerinin göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Ekipler yaptıkları çalışmalar ile Avrupa hayali kuran kaçak göçmenleri, denizlerde ölümün kıyısından kurtarıyor.

Bu kapsamda, çalışamalara bir yenisi de İzmir'de eklendi.

40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 03.30'da Çeşme ilçesinde deniz kenarında bir grup kaçak göçmen tespit etti.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen 23'ü çocuk 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından yakalandı.

29 GÖÇMEN KURTARILDI

Aynı gün saat 07.34'te ise ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit eden ekipler, bölgeye harekete etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk 29 kaçak göçmeni kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.