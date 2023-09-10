İzmir'de kadın ve çocuk sığınmacılara çirkin saldırı! Seyir halindeki otobüsün içerisinde bulunan Suriyeli 3 kadın ve çocukları fiziksel şiddet ve hakarete uğradı. Dur durak bilmeyen saldırı sonrasında sığınmacılar otobüsten atıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Türkiye’de sığınmacı öfkesi çirkin boyutlara ulaşmaya devam ediyor. İzmir Gediz’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Suriye uyruklu 3 kadın, halk otobüsünde korkunç bir saldırıya uğradı. Kadın ve çocuklara saldırı Fazlaca kalabalık halde ilerleyen otobüsün içerisindeki 3 kadın bir anda hakaret ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Yanlarındaki çocuklar da saldırı sırasında tartaklanırken, nabızlar giderek yükseldi. Otobüsten aşağı attılar Kavga, çocukların ağlama seslerine rağmen sona erdirilmezken, 3 kadın ve çocuklar otobüsten aşağı atıldı. Öfkesi bir türlü dinmeyen kişiler, otobüsten aşağı attığı Suriyelilerin arkasından "oh" çekmeye başladı. Yaşanan anlar otobüste bir başka kişi tarafından kayda alındı. Sosyal medyada birçok kullanıcının paylaştığı olay, ciddi tepkilere neden oldu.

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