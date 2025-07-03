İzmir'de kahramanlar alevleri söndürmeye çalışıyor

İzmir Çeşme'de orman yangını...

Yaz aylarının gelmesiyle beraber yangınlar, etkilerini göstermeye de başladı.

Bu kez yangının adresi Çeşme oldu.

Çeşme'nin Ildır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve orman personeli sevk edildi.

Yangının etkilediği Germiyan, Karaköy, Nohutalan, Reisdere mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLATILDI

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı işçilerin yanı sıra itfaiye ve belediye ekipleri ve STK'lar da yangının söndürülmesi için gece boyunca büyük uğraş verdi.

Günün aydınlanmasıyla birlikte alevlere 2 uçak ve 6 helikopterle havadan müdahaleye yeniden başlandı.

KAHRAMANLAR CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Orman yangınını söndürmek için bölgeye gelen itfaiye ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.

Yangını söndürmek için uğraşan ve bitkin düşen bir itfaiye eri ise bölgede yere çökmüş bir vaziyette görüntülendi.