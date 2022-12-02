İzmir'de keskin nişancılar, yerli ve milli mühimmatlarla atış yaptı

İzmir'de keskin nişancılar, yerli ve milli mühimmatlarla atış yaptı

Boran-4 Keskin Nişancı Yarışması’nda yerli, milli silah ve mühimmat ile 168 keskin nişancı atış yaparak yarıştı.

Jandarma Genel Komutanlığı Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı’nda, 21-26 Kasım'da Boran-4 Keskin Nişancı Yarışması düzenledi.

Yarışmada, tamamen milli ve yerli üretim olan BORA-12 Keskin Nişancı Tüfeği ile mühimmatı kullanıldı.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yarışmada mesleki kültür oluşturmak, keskin nişancıların moral, motivasyon ve kendine güvenlerini arttırmak, uzman personel arasında tecrübe paylaşımını sağlamak, personelin kuruma aidiyet duygusunu geliştirmek, Türk savunma sanayisinin keskin nişancılık alanında geldiği son noktayı personele aktarmak ve kullanıcı seviyesinde geri dönüşleri sağlamak amaçlandı.

168 keskin nişancı yarıştı

Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat taburlarında görevli 168 keskin nişancı, atış yaparak yarıştı.

AA’nın haberine göre; yarışmayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından 22 gözlemci takip etti.

İzmir'de keskin nişancılar, yerli ve milli mühimmatlarla atış yaptı ViDEO

Yerli ve milli silahların tanıtımı yapıldı

Yarışmada, ilk üçe giren personele ödül verildi.

Ayrıca, 21 yerli silah sanayi firması, yarışmanın yapıldığı atış alanında stant açarak geliştirdikleri yerli ve milli silah, araç ve gereçlerin tanıtımını yaptı.