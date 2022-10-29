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İzmir'de liseliler Cumhuriyet Bayramı'nı vals gösterisiyle kutladı

İzmir'de liseliler Cumhuriyet Bayramı'nı vals gösterisiyle kutladı

İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu sene de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vals gösterisi düzenledi.