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- İzmir'de liseliler Cumhuriyet Bayramı'nı vals gösterisiyle kutladı
İzmir'de liseliler Cumhuriyet Bayramı'nı vals gösterisiyle kutladı
İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu sene de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vals gösterisi düzenledi.
- Haber Merkezi
- 29.10.2022 - 16:47
- Güncelleme : 29.10.2022 - 16:48
Cumhuriyet'in ilan edilişinin 99’uncu yıldönümü yurt genelinde coşkuyla kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı yerlerden birisi de İzmir Atatürk Lisesi oldu.
29 Ekim nedeniyle okulda Cumhuriyet balosu düzenlendi.
Düzenlenen baloda öğrenciler vals yaptı.
İzmirli liseliler yine vals yaparak kutladı
Veliler de öğrencilerin yaptığı valsi yakından takip etti.
Bilindiği üzere İzmir Atatürk Lisesi'nde geçtiğimiz yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da öğrenciler vals gösterisi düzenlemişti.
Bu yıl da gerçekleştirilen vals gösterinden işte o anlar...
İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını vals gösterisi ile kutladı