İzmir'de nefret saldırılarına uğrayan yaşlı depremzede, Adıyaman'a döndü Seçim sonrası muhalafete oy verenler, depremzedeler için ağza alınmayacak sözler söylemeye başladı. Depremzedelerin kalbini kıran ve onlara hakaret edenler, hala daha devam ediyor. Adıyaman'dan İzmir'e gelen ve bu söylemlere maruz kalan yaşlı bir kadın ise dönme kararı aldı.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerini geride bıraktı ancak tartışmalar hala devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinden güvenoyu aldı.

Erdoğan'a deprem bölgesinden oy veren vatandaşlar, güvendiklerini bir kez daha gösterdi.

Ancak yenilgiyi hazmedemeyen muhalefet kanadı, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara saldırmaya başladı.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara ağza alınmayacak sözler söyleyenler, zor durumda olanların geri dönmesine neden oldu.

Twitter'da buna yönelik paylaşım yapan Berra isimli bir kullanıcı, depremden sonra İzmir'e yerleşen anaanne ve teyzesinin dönme kararı aldığını söyledi.

Yaşlı depremzede daha fazla dayanamadı

Depremzedelere yapılan hakaretler devam ediyor. Adıyaman'dan İzmir'e gelen yaşlı bir kadın, yapılan hakaretler yüzünden dönme karar aldı.

Twitter üzerindne paylaşan yapan Berra isimli bir kullanıcı şu ifadelere yer verdi;

"Ağır hakaretlere maruz kaldılar"

"Anaannem ve teyzem depremden sonra İzmir'e yerleşti. Dün teyzem manava gitmiş ve çok ağır hakaretlere maruz kaldığı için parasını ödediği şeyleri dahi almadan eve dönmüş.

Anaannem, seçim gününden beri komşular nefret saçıyor, esnaf deli gibi saldırıyor. Burada durmamız mümkün değil dedi. Yarın Adıyaman'a dönüyorlar."