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- İzmir’de örgüt adına para toplayan şüphelilere operasyon: 12 gözaltı
İzmir’de örgüt adına para toplayan şüphelilere operasyon: 12 gözaltı
- İHA
- 26.10.2021 - 08:40
- Güncelleme : 26.10.2021 - 08:50
Güvenlik güçleri yurt genelinde terör örgütüne hizmette bulunan şahısları yakalamaya devam ediyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, İzmir İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
BYLOCK KULLANICILARI DA YAKALANDI
Operasyon kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan ve yöneticilerinin haberleşme aracı olan Bylock isimli program kullanıcıları da yer aldı.
Örgüt lideri tarafından talimat verilmesinin ardından para toplayan, örgütün insan kaynağı olarak belirlediği eğitim kurumalarında çalışan, himmet vb. isimler adı altında yardım toplayan şüpheliler de takip edildi.
15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Haklarında itirafçı beyanları bulunan ve aralarında 1'inci Noter Başkatibi, 1 emekli askeri personelinde bulunduğu şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskında 15 kişi gözaltına alındı.
İzmir’de örgüt adına para toplayan şüphelilere operasyon: 12 gözaltı VİDEO
12 TUTUKLU
Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 12'si ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.