Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY adına görev yapan 15 şüpheli yakalandı. Yurt dışındaki 3 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik güçleri yurt genelinde terör örgütüne hizmette bulunan şahısları yakalamaya devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, İzmir İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

BYLOCK KULLANICILARI DA YAKALANDI

Operasyon kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan ve yöneticilerinin haberleşme aracı olan Bylock isimli program kullanıcıları da yer aldı.

Örgüt lideri tarafından talimat verilmesinin ardından para toplayan, örgütün insan kaynağı olarak belirlediği eğitim kurumalarında çalışan, himmet vb. isimler adı altında yardım toplayan şüpheliler de takip edildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında itirafçı beyanları bulunan ve aralarında 1'inci Noter Başkatibi, 1 emekli askeri personelinde bulunduğu şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskında 15 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de örgüt adına para toplayan şüphelilere operasyon: 12 gözaltı VİDEO



12 TUTUKLU

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 12'si ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.



