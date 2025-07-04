İzmir'de orman işçilerinin ölümle burun buruna geldiği anlar

Orman yangınları bu yaz da felakete dönüştü.

Özellikle İzmir'de felaketin boyutları büyük.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan ve Menderes ilçesine sıçrayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Gece boyunca ekipler, yangının mobilya imalatı ve satıcılarının yoğun olarak bulunduğu Kısıkköy ve yakınındaki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için müdahalede bulundu. Vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

SAHADA BÜYÜK BİR MÜCADELE VAR

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 11 helikopter, çok sayıda arazöz ve su ikmal araçlarıyla yürütülüyor.

Bölgede fedakarca bir mücadele sürdürülüyor.

Canlarını hiçe sayan orman işçileri adeta alevlerle savaşıyor.

ALEVLERİN ARASINDA KALDI

O mücadele esnasında araç içinde müdahaleye giden bir ekip adeta alevlerin arasına düştü.

Bir anda çevresi alevlerle çevrilen itfaiye aracının içinde ölümle burun buruna anlar, kameraya yansıdı.

Mucize kurtuluşu kaydeden işçinin çektiği görüntüler, izleyenlerin tüylerini ürpertti.