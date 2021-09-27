İzmir'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Bornova ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonrası 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

İzmir’in Bornova ilçesinde korkunç bir kaza gerçekleşti.

Karacaoğlan Mahallesi Kemalpaşa Caddesi’nde, Emre A., idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarparak alev aldı.

OLAY YERİNE HIZLA GELEN EKİPLER, YANGINI SÖNDÜRDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir yığınına dönen araçtaki yangını müdahale ederek söndürdü.

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YARALILAR OTOMOBİL İÇERİSİNE SIKIŞTI

Otomobil içerisinde sıkışan yaralılardan sürücü Emre A. yolcu konumunda bulunan Yasin A. ile Erkan A. 110 AKS ekiplerince bulundukları yerden çıkarılırken, Can Azad Yıldız’ın (24) ise yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ambulanslara alınan yaralılardan Emre A’nın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Erkan A. ve Yasin A’nın ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

1 KİŞİ HAYATA TUTUNAMADI

Yaralılardan sürücü Emre A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Can Azad Yıldız’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.