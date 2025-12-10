İzmir'de planlı su kesintileri artık iki günde bir değil her gün uygulanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'de su sorunu devam ediyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak yapılan su kesinti programı güncellendi.

ARTIK İKİ GÜNDE BİR DEĞİL HER GÜN

Yeni planlama kapsamında Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde, her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

BARAJLAR ALARM VERİYOR

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nün 9 Aralık verilerine göre, barajların tamamında geçen yıla kıyasla su miktarı düşüş gösterdi.

Normal şartlarda kentin içme suyu ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 0,97 olarak ölçüldü.

BİDON SATIŞLARI ARTTI

Düzenli kesintilere karşı tedbir almak isteyen İzmirliler, gece kullanmak için bidonlara su dolduruyor.

Bu nedenle evsel boyuttaki plastik bidonlara talep arttı.

İZMİRLİLERE TASSARUF ÇAĞRISI

İZSU Genel Müdürlüğü, bahçe sulamasının sınırlanması, mümkünse damla sulamanın tercih edilmesi, araç yıkama ve havuz doldurma için su kullanımının azaltılması, gri su kullanımının (banyo ve lavabo sularının yeniden kullanımı) teşvik edilmesi, evlerde yağmur suyu depolama sistemlerinin kurulması, gereksiz su kullanımından kaçınılması çağrısında bulunmuştu.