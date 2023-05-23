İHA
Türk polisi yüzleri güldürüyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinde görev yapan Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir organizasyon için harekete geçti.
Tumed Başkanı Bedri Yalçın, ‘İlçede yaşayan lösemi hastası ve yunus polislerini çok seven 14 yaşındaki çocuğa polis ekipleri sürpriz doğum günü düzenleyebilir mi?’ ricasında bulundu.
Sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı
Bunun üzerine ekipler pasta alarak kız çocuğunun evine gitti.
Burada sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Gülsüm polislerin getirdiği pastayı üfleyerek yeni yaşını kutladı.