İzmir'de akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı..
Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana gelen olayda, silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.
Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.
3 POLİS YARALANDI, 2'SİNİN DURUMU AĞIR
Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN SİLAHIYLA YAKALANDI
Olay sonrası elinde suç aleti silahıyla yakalanan saldırgan M.S.Ç. gözaltına alındı..
SALDIRGANIN DÜKKANI TAŞLANDI
Olay sonrası çok sayıda polis ekibi görevlendirilirken, saldırıya ilişkin soruşturma da başlatıldı.
Öte yandan, saldırı sonrası tepkisini gösteren bölgedeki vatandaşlar, saldırıyı yapan şahsın iş yerini taşladı.
İZMİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Seferihisar ilçemizde 20.11.2024 günü (bugün) 20.00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır.
Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adli işlemlere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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