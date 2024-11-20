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İHA

İzmir'de akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı..

Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana gelen olayda, silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

3 POLİS YARALANDI, 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN SİLAHIYLA YAKALANDI

Olay sonrası elinde suç aleti silahıyla yakalanan saldırgan M.S.Ç. gözaltına alındı..

SALDIRGANIN DÜKKANI TAŞLANDI

Olay sonrası çok sayıda polis ekibi görevlendirilirken, saldırıya ilişkin soruşturma da başlatıldı.

Öte yandan, saldırı sonrası tepkisini gösteren bölgedeki vatandaşlar, saldırıyı yapan şahsın iş yerini taşladı.

İZMİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: