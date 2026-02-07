İzmir'de sağanağın ardından caddeler göle döndü: Mücadele Survivor'ı aratmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'de gece boyunca etkili olan aralıklı sağanak yağış, kentin özellikle Ödemiş-İzmir kara yolu güzergahında ve İlkkurşun Mahallesi, Tombaklı mevki gibi bölgelerde büyük bir kaosa yol açtı.

Altyapı yetersizliği nedeniyle yollar adeta dev bir göle dönüştü.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ZEMİN ÇÖKTÜ

Araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı; elektrik direkleri devrildi, zemin çöktü ve bazı çiçek seraları tamamen sular altında kaldı.

Vatandaşlar evlerine ya da iş yerlerine ulaşmak için göle dönen caddelerde yürümeye çalışırken büyük zorluk çekti.

DENGE SAĞLAMAK MAHARET OLDU

Su seviyesi yer yer bel seviyesini aşarken, insanlar dengelerini korumaya çalışarak adım atmaya uğraştı.

Mahalle sakinleri traktörlerle yardıma koşarak mahsur kalan sürücülere destek oldu.

Bu manzaralar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

SURVIVOR'U ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

İzmirlilerin su içindeki mücadelesi tam bir hayatta kalma oyunu havası taşıdığı görüldü.

Vatandaşların, derin su birikintisinde kollarını açıp dengesini korumaya çalıştığı cep telefonu kameralara yansıdı.

KENTİN YOLLARI, ŞAKA MALZEMESİ OLDU

Sosyal medya kullanıcıları ise bunu Survivor yarışmasındaki 'denge oyunlarına' benzeterek, "Gönüllüler takımı" sözleriyle paylaştı.

Bu görüntüler, altyapı sorunlarının ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

BİR SONRAKİ YAĞIŞTA KURU BİR CADDE BEKLENİYOR

Vatandaşların günlük hayatta bile 'hayatta kalma' mücadelesi vermesine neden oldu.

Yetkililerden henüz kapsamlı bir açıklama gelmezken, İzmir'de benzer yağışlarda tekrarlanmaması için acil altyapı çalışmaları bekleniyor.

İzmir halkı, bir sonraki yağmurda 'ödül oyunu' değil, kuru bir cadde umuduyla bekliyor.