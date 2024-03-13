İzmir'de sağanak yağış sonrası yine aynı manzara CHP yönetimindeki İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu, bir otomobil mahsur kaldı. Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini su basarken trafikte aksamalar yaşandı.

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AA

Uzun zamandır CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İzmir'de altyapı ile ilgili sorunlar bir türlü çözülemedi.

Bu durum, CHP'ye olan desteğiyle bilinen partilileri ve vatandaşları bile çileden çıkardı.

Her sağanak yağışla birlikte ortaya çıkan durum kentte bir kez daha meydana geldi.

Yine aynı manzara: Rögarlar taştı, su birikintileri oluştu

Dikili'de sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak sonucu ilçe merkezindeki İsmet Paşa Caddesi'nde rögarlar taştı, su birikintileri oluştu.

Trafikte aksamaların yaşandığı bölgede rögar kapaklarının çıkması sonucu bir araç çukura girerek mahsur kaldı.

Bölgede bir iş yeri ile bir apartmanın giriş katını da su bastı.

Ev ve iş yerlerini su bastı: Esnaf olta attı...

Sanayi Caddesi'nde de yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle esnaf zorluk yaşadı.

Bir esnafın iş yerinin önündeki su birikintisine espri amaçlı olta attığı görüldü.

Ekiplerin su tahliye çalışması yürüttüğü ilçede yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)