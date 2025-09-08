İzmir'de şehit olan polislerimizin kimlikleri belli oldu İzmir'de karakola yönelik silahlı saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in şehadet haberi baba ocağına verildi. Diğer bir şehidimizin ismi ise Hasan Akın olarak açıklandı.