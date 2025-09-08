İzmir'de şehit olan polislerimizin kimlikleri belli oldu

Sabah saatlerinde İzmir Balçova'daki silahlı saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in, İnegöl nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Acı haber ise Mesudiye Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı.
Baba İlhan Aydemir ve anne Nebahat Aydemir, taziyelerini kabul etti.
OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEK
Muhsin Aydemir'in babaevinde Kur'an-ı Kerim okundu.
Şehit polis müdürünün cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
ANNESİ FENALAŞTI
Şehit haberini alan Muhsin Aydemir'in annesi Nebahat Aydemir, rahatsızlandı. Anne Aydemir, 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
DİĞER ŞEHİDİMİZİN DE KİMLİĞİ BELLİ OLDU
İzmir'de şehir olan diğer polisimizin ismini, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.
Bakan Yerlikaya, polis memurumuz Hasan Akın'ın şehir olduğunu söyledi.