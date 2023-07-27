İzmir'de son 85 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Termometreler 43,2 dereceyi gösterdi Yurt genelinde hava sıcaklığının yüksek seviyede seyrettiği günlerde İzmir'de sıcaklık rekoru kırıldı. Termometrelerin 43,2 dereceyi göstermesi uluslararası meteoroloji aleminde de büyük ses getirdi.

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AA & Ensonhaber

Türkiye kavruluyor...

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, olumsuzlukları da beraberinde getiriyor.

Öyle ki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sık sık vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

İzmir 43,2 dereceyle yanıyor

Sıcaklığın en fazla hissedildiği kentlerden biri de İzmir.

Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıkları dün saat 15.10 itibarıyla İzmir'de 43,2, Manisa'da 41,6, Denizli'de 40,4 santigrat derece olarak ölçüldü.

Dünyada ses getirdi

Bu verilerle en yüksek sıcaklığın 12 Ağustos 2002 tarihinde 43 derece olarak kaydedildiği İzmir'de ölçüm yapılan 85 yıllık süreçteki en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Kentin tüm zamanlar şehir rekoru, uluslararası meteoroloji aleminde de büyük ses getirdi. 43.2 derece ve 26.07.2023 İzmir'in rekorlar kitabına yazılmış oldu.

İlçelerde de durum aynı

Öte yandan kentin bazı ilçelerinde de uzun yıllar sıcaklık rekorları geride bırakıldı.

Buca ve Bornova'da 43,5 ve Karşıyaka'da 43,3 derece ile en yüksek sıcaklığa ulaşılırken Urla Uzunkuyu'da termometreler 44,6 dereceyi gösterdi.

Vatandaşlar evlere çekildi

Rekor sıcaklığın kaydedildiği kentte bunaltıcı hava nedeniyle sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı.

Dışarı çıkmak durumunda kalan bazı vatandaşlar ise güneşten korunmak için şemsiye kullandı.