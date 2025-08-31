İzmir'de su kesintileri sebebiyle çeşme başında kuyruk oluştu: Vatandaş isyan etti

CHP'li belediyelerin yerel hizmetlerdeki yetersizliği, İzmir'de de yaşamı zorlaştırıyor.

Kent, çöp sorunlarının ardından son zamanlarda yaşanan su kesintileriyle tekrar gündemde.

Bölge sakini bir türlü temizlenmeyen ve gün geçtikçe büyüyen çöp dağları sebebiyle birçok sorunla baş ederken, bir de susuzlukla mücadele ediyor.

Hijyen ve koku problemleri çöp yığınlarıyla sağlığı tehdit eder hale gelmişken, su kesintileri vatandaşları isyan ettirdi.

SU KESİNTİSİ ÇEŞME BAŞINDA KUYRUĞA SEBEP OLDU

Kentte, isale hattındaki arıza nedeniyle 8 ilçede zorunlu olarak uygulanan 32 saatlik su kesintisinin ardından Çiğli ilçesinde bazı vatandaşlar, kaynak suyunun bulunduğu çeşmede kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Yakakent Mahallesi'ndeki kaynak suyunun bulunduğu çeşmeye bidon ve damacanalarıyla geldi.

Suyunun başında uzun süre bekleyen vatandaşların, güneşten etkilenmemek için ağaçların gölgelerinde beklediği görüldü.

"HALK ÇOK PERİŞAN"

Su almaya gelen 70 yaşındaki Cemal Bektaş, dün akşam 21.00'den itibaren suların kesildiğini söyledi.

Suların 2 gün boyunca kesik olacağını öğrendikten sonra sabah saatlerinde kaynak suyunun bulunduğu çeşmeye geldiğini anlatan Bektaş, "Halk çok perişan. 2 ya da 3 saat su kesintisi olsa sorun yok ama 2 gün. Olmuyor böyle. Bir çaresini bulmaları lazım. Su doldurmak için 5 litrelik 15 bidon getirdim." dedi.

"TUVALETE GİDEMİYORUZ, KUYRUK GİTTİKÇE UZUYOR"

İsrafil Aslan ise bir saattir su doldurmak için beklediğini, kuyruğun her geçen saat uzadığını söyledi.

32 saatlik su kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını belirten Aslan, "İyi bir şey değil. Tuvalete gidemiyoruz, içemiyoruz, yemek yiyemiyoruz." dedi.

Senem Erol ise su kesintilerine bir an önce çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, tepkisini dile getirdi.

İZSU 8 İLÇEDE 32 SAATLİK SU KESİNTİSİ UYGULANACAĞINI AÇIKLADI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza meydana geldiği ve bu nedenle su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Kesinti kapsamında Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyecek.

Açıklamada, onarımın tamamlanmasının ardından arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.