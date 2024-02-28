İzmir'de taksiciyi öldüren Delil Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu ortaya çıktı Müşteri olarak bindiği taksinin sürücüsü Oğuz Erge’ye kurşun yağdırarak ölümüne neden olan sanığın cezai ehliyet raporu, mahkemeye ulaştı.

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ensonhaber.com

İzmir'de yaşanan taksici cinayeti gündemdeki yerini koruyor.

İnfiale yol açan cinayette, taksi şoförü Oğuz Erge'yi tabancayla öldüren Delil Aysal'ın yargılanmasına başlandı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklu yargılanan Aysal hakkında istenilen cezai ehliyet raporu, mahkemeye ulaştı.

"Ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür"

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda, şu bilgilere yer verildi:

"Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanamadığı, suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür."

Ne olmuştu?

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten 19 yaşındaki Delil Aysal'ı aracına almıştı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzeri ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı.