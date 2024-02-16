İzmir'de taksiciyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı: Hakimden tokat gibi soru Müşteri olarak bindiği taksinin sürücüsü Oğuz Erge’ye kurşun yağdırarak ölümüne neden olan ve bugün hakim karşısına çıkan sanık, "Amacım kimseye zarar vermek değildi, ailemle sıkıntılarım vardı" savunmasını yaptı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İzmir'de geçtiğimiz günlerde acı bir olay yaşandı.

Türkiye'nin gündemine oturan olayda, taksici Oğuz Erge'nin aracına binen sanık Delil Aysal, kurşun yağdırdı.

Olay kısa sürede infiale yol açtı.

Aysal bugün ise hakim karşısına çıktı ve yargılanmasına başlandı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Delil Aysal, öldürülen Erge'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Aysal, fırında kasiyer olarak çalıştığını ve geçmişte psikiyatri hastanesinde yattığını söyledi.

'Görüntülerle oynandı' savunması

Ailesinin kendisini sevmediğini savunan Aysal, olay gecesi bunalımda olduğu için dışarı çıktığını ve alkollü olduğunu öne sürdü.

Taksideki kameraya yansıyan kayıttaki ifadeleri kullanmadığını, görüntülerle oynandığını iddia eden Aysal, silahında 5 kurşun olduğunu 2'sini havaya, 3'ünü ise maktule sıktığını belirtti.

"Neden arkasında oturdun"

Duruşmada, olay anı ve öncesine ilişkin kamera görüntüleri izletildi.

Mahkeme başkanının, "Araca sağdan binmişsin, neden gittin arkasına oturdun?" sorusu üzerine sanık Aysal, "Ben de bilmiyorum, hep öyle otururum." yanıtını verdi.

"Senin sıkıntılarının cezasını başkası mı ödeyecek"

"Neden öldürdün?" sorusuna Aysal'ın "Amacım kimseye zarar vermek değildi, ailemle sıkıntılarım vardı." şeklinde yanıt vermesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Senin sıkıntılarının cezasını başkası mı ödeyecek?" ifadesini kullandı.

"Keyif almak için mi öldürdün"

Üye hakim, sanığın olay anında kesik eldiven giydiğini anımsatarak, "O eldiven soğuktan korumaz bir şeyi daha iyi kavramak için kullanılır. Maktulü yağma için mi keyif almak için mi öldürdün?" sorusunu yöneltti. Sanık, "İkisi de değil. Kendimi öldürmekti amacım, o eldiveni normalde de giyiyorum." dedi.

Aile şikayetçi olduğunu söyledi

Mahkeme başkanı, olay sonrası Oğuz Erge'nin üzerinden 2 lira çıktığını, paralarını alıp almadığını sorması üzerine sanık, taksiden para almadığını, sadece telefon ve kulaklığı aldığını savundu.

Erge'nin boşandığı eşi Nevra Karahan da çocuklarına eşinin baktığını ifade ederek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

"Ağır yaralı, ambulans çağır"

Oğuz Erge'nin kızı Naz, Adli Görüşme Odası'ndan (AGO) katıldığı duruşmada psikolog eşliğinde dinlenildi.

Erge, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Babamın telefonundan arandım, sanık yeri tarif etti, 'ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum' dedi. Amcam ve anneme haber verdim." şeklinde konuştu.

Erge'nin oğlu Mustafa Erge de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Babamın yaptığı bir iyilik. Diyecek çok şey var." ifadesini kullandı.

Cezai ehliyeti araştırılacak

Delil Aysal'ın avukatı, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, cezai sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığının olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzeri ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adreste yakalanarak tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ceza istenmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)