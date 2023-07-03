İzmir'de tarlada başlayan ardından ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Geçtiğimiz yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve birçok kente yayılan orman yangınları Türkiye'yi derinden sarsmıştı...
Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangınında 7 kişi hayatını kaybederken, 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır da zarar görmüştü.
Bu yangınların ardından Türkiye'nin tüm bölgelerinde ormanları korumak için özellikle yaz aylarında yeni kararlar alınmaya başladı.
Yangın haberleri gelmeye başladı
Yangın söndürme helikopterleri, itfaiye ekipleri her an müdahaleye hazır bir şekilde görevlerini beklerken yaz aylarının gelmesiyle yangın haberleri gelmeye başladı.
Yangın haberi İzmir'den geldi
İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Yağlar Mahallesi'ndeki tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, bozuk orman alanına sıçradı.
Ekipler bölgeye sevk edildi
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.
Müdahale sürüyor
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.