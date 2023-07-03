İzmir'de tarlada başlayan ardından ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor Kiraz ilçesinde tarlada başlayan, bozuk ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

AA

Geçtiğimiz yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve birçok kente yayılan orman yangınları Türkiye'yi derinden sarsmıştı...

Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük Manavgat yangınında 7 kişi hayatını kaybederken, 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır da zarar görmüştü.

Bu yangınların ardından Türkiye'nin tüm bölgelerinde ormanları korumak için özellikle yaz aylarında yeni kararlar alınmaya başladı.

Yangın haberleri gelmeye başladı

Yangın söndürme helikopterleri, itfaiye ekipleri her an müdahaleye hazır bir şekilde görevlerini beklerken yaz aylarının gelmesiyle yangın haberleri gelmeye başladı.

Yangın haberi İzmir'den geldi

İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Yağlar Mahallesi'ndeki tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, bozuk orman alanına sıçradı.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

Müdahale sürüyor

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.