Petrol
96.06
-0.68%
Euro
17.9726
-1.01%
Dolar
18.0807
-0.03%
Altın
1.009
-0.63%
Borsa
3062
1.40%
Bitcoin
386.001
-2.56%
BTXN Coin
5.38
-2.18%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 31 C

    İzmir'de tartışma yaratan 9 Eylül afişleri

    9 Eylül'ün 100'üncü yıl dönümü nedeniyle büyükşehir belediyesi tarafından hazırlan 'Barışın ikinci yüzyılı' yazılı afişler, tartışmaya neden oldu.
    • 22.08.2022 - 21:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de tartışma yaratan 9 Eylül afişleri

    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluş tarihi 9 Eylül'ün 100'üncü yıl dönümü nedeniyle afişler hazırlandı.

    'Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, demokrasinin ikinci yüzyılı, barışın ikinci yüzyılı' gibi farklı sloganların yer aldığı afişler kentin çeşitli bölgelerine asıldı.

    O afişlerden bazılarında yer alan 'barışın yüzyılı' ifadesi tartışma yarattı.

    AK Parti il teşkilatından tepki

    DHA'nın haberine göre AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu 'Barışın ikinci yüzyılı' sloganıyla kutlayarak tarihi bir gaflete imza atmıştır. Tüm vatanseverlerin tepki gösterdiği ve gelecek nesillerin de kınayacağı bu yaklaşım; Türkiye Cumhuriyeti var oldukça sorgulanacaktır.

    "Şehit ve gazilerimizin kemiklerini sızlatmıştır"

    Çünkü, 9 Eylül 1922; Türk Milletinin hürriyet mücadelesini zaferle taçlandırdığı; İzmir'den başlayan esaret zincirinin yine İzmir'de kırıldığı tarihtir. Soyer; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurtuluş mücadelesi veren şehit ve gazilerimizin kemiklerini sızlatmıştır.

    Soyer'in yaklaşımını şiddetle kınıyoruz. Sanmasın ki; ülkemizin ve İzmir'in vatanperver, bayrağına bağlı insanları bunu içine sindirecektir. Kendisinden derhal bu kutlama afişlerini kaldırarak Kurtuluş Savaşı'nın ruhuna ve 9 Eylül'e yakışır bir kutlama paylaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda afişlerin görsellerine yer vererek, "9 Eylül, sadece İzmir'in değil Türkiye'nin kurtuluşudur. Demokrasinin, özgürlüğün, bağımsızlığın, barışın zaferidir. Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın ikinci yüzyılı, aynı zamanda demokrasi ve barışın ikinci yüzyılıdır" dedi.

    İzmir de tartışma yaratan 9 Eylül afişleri #1

    İzmir de tartışma yaratan 9 Eylül afişleri #2

    İzmir de tartışma yaratan 9 Eylül afişleri #3

    İzmir de tartışma yaratan 9 Eylül afişleri #4

    İzmir de tartışma yaratan 9 Eylül afişleri #5

    İzmir de tartışma yaratan 9 Eylül afişleri #6

    İzmir de tartışma yaratan 9 Eylül afişleri #7

    İzmir de tartışma yaratan 9 Eylül afişleri #8

    İzmir de tartışma yaratan 9 Eylül afişleri #9

    İzmir de tartışma yaratan 9 Eylül afişleri #10


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Konya'da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi
    Yaşam

    Konya'da 100 yıl boyunca doğum gününü kutlamayan adama yeni yaş sürprizi

    Fenerbahçe’de Joao Pedro detayı
    Futbol

    Fenerbahçe’de Joao Pedro detayı

    Görüş Bildir