Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İzmir'de tır kazası meydana geldi.

Torbalı ilçesinde henüz sürücüsü ve plakası belli olmayan tır, meydana gelen kaza sonrası devrildi.

Tırın devrilmesinin ardından da alkollü içecekler, yere dökülmeye başladı.

İZDİHAM ÇIKTI

Alkollü içeceklerin yere dökülmesi sonucu bölgede bir anda izdiham oluştu.

Özellikle yaşı küçük oldukları görülen grup, alkollü içecekleri almak için adeta birbiriyle yarıştı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU BİLİNMİYOR

Alkollü içecekler için izdiham çıkarken, devrilen tırda bulunan sürücünün yaralı olup olmadığı ise bilinmiyor.

Yaşanan izdiham sosyal medyada da tepkiye neden oldu.

Vatandaşların alkollü içecekleri almak için koşuşturduğu anlar, bölgedeki diğer kişiler tarafından kayda alındı.