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    İzmir'de toplu taşımaya zam geldi

    İzmir'de toplu taşımaya zam geldi

    İstanbul'un ardından toplu ulaşıma zam güncellemsi getirilen İzmir'de, 2 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 8,78 TL oldu.
    • 29.12.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 13:32
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    Türkiye her geçen gün yeni bir zam haberi ile güne başlıyor.

    Geçtiğimiz günlerde, megakent İstanbul'da toplu taşıma ücretleri güncellendi.

    UKOME Aralık ayı toplantısında 29,10 zam talep konuşulurken, tam bilet 9,90 oldu.

    Tam abonman ücreti 602 TL’den 777 TL'ye, öğrenci abonman ücreti 109 TL’den 140 TL'ye yükseltildi.

    Sıradaki zam haberi İzmir'den

    İstanbul'un ardından toplu ulaşıma zam gelen bir diğer il ise İzmir oldu...

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle toplandı.

    İzmir de toplu taşımaya zam geldi #1

    Tam biniş 8.78 oldu

    Oybirliği ile alınan kararla ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN’da geçerli toplu ulaşım ücret tarifesi güncellendi. İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 8,78 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti ise 7,56 TL oldu.

    Öğrenciler ise toplu ulaşımdan 3 TL’ye yararlanacak.

    Yeni düzenlemeyle tam binişlerde 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarma ücreti 3,50 TL, ikinci aktarma ise 2 TL olarak güncellendi.

    Öğrenciler, öğretmenler ve 60 Yaş İzmirim Kartı sahiplerinin, aktarma ücreti ödememesine yönelik uygulama devam ediyor.

    Belirli saatlerde indirim

    Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan Halk Taşıt uygulamasında ise tam biniş 4,39 TL, öğrenci ücreti 1,50 TL oldu. Halk Taşıt tam binişlerinde ilk aktarma için 1,75 TL, ikinci aktarma 1 TL olacak. Üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmıyor.

    İzmir de toplu taşımaya zam geldi #2


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