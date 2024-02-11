İHA

CHP'de İzmir çıkmazı sürüyor...

Tunç Soyer'in üzeri çizilen İzmir'de, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi.

İzmir'deki bu değişiklik muhalefette yeni bir kavga başlattı.

CHP'de Özgür Özel muhalifleri ve Ekrem İmamoğlu destekçileri yönetime ateş püskürdü.

Tunç Soyer'e destek verdiler

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde İzmir'de CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Cemil Tugay'ı belirlemesinin ardından bir grup vatandaş, mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek protestolarına devam etti.

CHP İzmir İl Başkanlığı önüne gelen 100 kişiyi aşkın grup, yaptıkları basın açıklamasında Başkan Soyer'in yeniden aday gösterilmesini istedi.

"İzmir Tunç’tur, Tunç kalacak"

Ellerinde pankartlarla Soyer'e destek veren grup, 'İzmir Tunç’tur, Tunç kalacak', 'Tunç varsa biz varız, yoksa yokuz' sloganları attı.

"Özgür Özel'i yanılttılar"

Basın açıklamasında konuşan Neslihan Karayılan şu ifadeleri kullandı:

Tunç Soyer'in 15 yıllık belediye başkanlığında yaptıkları ortadadır. Elbette ki bizim genel başkanımız da bizim cenahımızda yetişen biridir ve emeği, hakkı çok iyi bildiğine eminiz. Bizim çok inandığımız Sayın Genel Başkan Özgür Özel'i yanılttılar. 30 ilçe için ve Soyer başkanımızın bütün anketlerini manipüle ederek genel başkanımızın önüne koydular. Sayın Özel mutlaka bu hatayı görecek ve bu yanlıştan dönecek. Bizim inancımız buna tamdır. Tunç başkan İzmir halkının sevgisini, güvenini kazanmış bir başkandır. Tunç başkan 22 yıldır merkezi hükümet tarafından göz ardı edilen İzmir'in geçmişinin 50 yılına uzanan temel kentleşme sorununu gidermek üzere önemli adımlar gerçekleştirmiştir. Bunu yok sayamayız. Bunu göz ardı edemeyiz. Bu 5 yılda altyapıda, raylı sistemlerde, koku sorununu gidermede çok önemli adımlar atmıştır. Üstelik bunları merkezden hiçbir yardım almadan, uluslararası kuruluşlardan sağladığı fonlarla gerçekleştirmiştir. Tunç Soyer bütün engellemelere rağmen bu 5 yılda mazeret üretmemiş, güç üretmiştir. Dik duruşuyla, mütevazı kimliğiyle bunları dile getirememiştir. Toplumun tüm kesimlerini kucaklamıştır. Bugün sadece Tunç başkan değil, 30 ilçeyle birlikte İzmir halkı da cezalandırılmıştır.