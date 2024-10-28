İzmir'de, Türk Yıldızları'ndan 29 Ekim öncesi prova uçuşu
DHA

İzmir’de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yılında gün boyu etkinlikler düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Türk Yıldızları, 500'üncü yurt içi gösterisini İzmir’de yapacak.

İZMİRLİLER HAYRANLIKLA İZLEDİ

İzmirliler, prova uçuşu yapan Türk Yıldızları'nı hayranlıkla izledi.

Türk Yıldızları'nın Cumhuriyet Bayramı Gösterisi, 29 Ekim Salı günü saat 17.30'da Gündoğdu Meydanı'ndan izlenebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Abdullah Paçal
Editor